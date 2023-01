.

Holongpar Gibban sanctuary : মৰিয়নিৰ গিবন অভায়ৰণ্যত গঁড়ৰ অৱস্থিতি Published on: 31 minutes ago

মৰিয়নিৰ হোলোঙাপাৰ গিবন অভয়াৰণ্যত পোৱা গৈছে গঁড়ৰ অৱস্থিতি (rhinoceros in Gibban wild life sanctuary) । বন বিভাগৰ দলে গিবনত টহল দি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে গঁড় । নিয়মীয়া টহলৰ সময়তে গঁড়ৰ মুখামুখি হয় বন বিভাগৰ দলটো (Holongpar Gibban sanctuary Morioni) । ফলত নিজৰ প্ৰাণ বচাবলৈ বন বিভাগৰ দলটোৱে শূন্যলৈ দুজাঁই গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় । লগতে স্থানীয় ৰাইজেও প্ৰত্যক্ষ কৰে গঁড়টো । আনহাতে, গঁড়ৰ পদচিহ্নও দেখা গৈছে অভয়াৰণ্যখনত । যাৰ বাবে এতিয়া গিবনৰ সমীপৰ ৰাইজৰ মাজত আতংকই বিৰাজ কৰিছে (tense situation in Morioni for rhinoceros) ।