যুৱকক প্ৰহাৰ কৰা আৰক্ষীক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ Published on: 8 minutes ago

অসম আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে সঘনাই অভিযোগ উত্থাপিত হৈ থকাৰ মাজতে এইবাৰ অভিযোগৰ আঙুলি উঠিছে ডিমা হাছাও জিলাৰ যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ শাখাৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে(Allegations of police brutality in Dima Hasao)৷ উত্থাপিত অভিযোগ মতে,হাফলং চহৰৰ যান-বাহন নিয়ন্ত্ৰণ শাখাৰ এগৰাকী আৰক্ষীয়ে হেলমেট নিপিন্ধা এজন মটৰ চাইকেল আৰোহীক জৰিমণা বিহাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজহুৱাকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল ৷ সেয়েহে যান-বাহন আইন উলংঘাকাৰী যুৱকক প্ৰহাৰ কৰা এ সিং নামৰ ট্ৰেফিক আৰক্ষী জোৱানগৰাকীক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ(Reserve Close to police jawan)কৰা হৈছে । উল্লেখ্য় যে যোৱা বুধবাৰে হাফলং চহৰৰ শিক্ষা ভৱনৰ ওচৰতে নাকা তালাচীৰ সময়তে যান-বাহন আইন নমানৰ বাবে এ সিং নামৰ ট্ৰেফিক আৰক্ষীগৰাকীয়ে এজন যুৱকক বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল । পিছত এই দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল । উক্ত ঘটনাটোক লৈ ৰাইজৰ ব্য়াপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল । সেইবাবে আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ তদন্ত কৰে । পিছত এই জোৱানগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ডিমা হাছাও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ময়ঙ্ক কুমাৰে । এ সিঙক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰি আৰক্ষী অধীক্ষক ময়ঙ্ক কুমাৰে(SP of Dima Hasao Mayank Kumar)কয় যে আৰক্ষী হ'লেও এনে কাৰ্যক সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰি ।