Published on: 26 minutes ago

দেশবাসীয়ে আজি ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস পালন কৰিছে (Republic day in India) । অসমতো বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস (74th Republic day celebrated in Assam )। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰ জিলাতো এই দিৱস পালন কৰা হৈছে । জিলাখনৰ নাজিৰাতো মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত উদ্‌যাপন কৰা হয় গণৰাজ্য দিৱস । নাজিৰা মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত নাজিৰা ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা গণৰাজ্য দিৱস কাৰ্যসূচীত পুৱা স্মৃতি তৰ্পন কৰা হয় ৷ পতাকা উত্তোলনৰ প্ৰাকক্ষণত স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ মহান ব্যক্তিসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ এই স্মৃতি তৰ্পণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় (Republic day at Nazira) ।

এই দিৱসত পতাকা উত্তোলন কৰে নজিৰা মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি আয়ুসী জৈনে (Sub Divisional officer of Nazira) ৷ তেওঁ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ মহান শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰে (Martyrs of Freedom Movement)। এই স্বাধীনতা আন্দোলনত প্ৰাণ আহুতি দিয়া মণিৰাম দেৱান (Maniram Dewan),কুশল কোঁৱৰ (Kushal Konwar),কনকলতা বৰুৱাৰ অৱদানৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে । ইয়াৰ পিছতে তেওঁ পেৰেডৰ অভিবাদন অংশগ্ৰহণ কৰে । এইসকল শ্বহিদৰ অৱদান চিৰদিন স্মৰণীয় হৈ থাকিব বলিও মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি আয়ুসী জৈনে কয় ।

এই পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰে জিলাখনৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ জোৱানসকলৰ ৷ এই অনুষ্ঠানটোত নাজিৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ লগতে নাজিৰাৰ বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে । ইপিনে, জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইত পুৱা দেশপ্ৰেমমূলক গীত প্ৰচাৰৰ উপৰি সামূহিক চাফাই অভিযান, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান তথা চৰকাৰী কাৰ্যালয়, বিদ্যালয়ত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হয় ৷

উল্লেখ্য় যে ১৯৪৭ চনৰ ১৫ আগষ্টত ভাৰতে ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিছিল । দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ তিনি বছৰ পিছত ১৯৫০ চনত ভাৰতৰ সংবিধান কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল । ভাৰতৰ সংবিধান সভাই ১৯৪৯ চনৰ ২৬ নৱেম্বৰত সংবিধানখন অনুমোদন জনাইছিল । ইয়াৰ পিছতেই ভাৰতে গণৰাজ্য় প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পথো প্ৰশস্ত হৈ পৰে ।