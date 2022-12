.

Relief to Fire Victims: আমবাৰীৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক সাহাৰ্য প্ৰদান Published on: 14 hours ago

যোৱা ৯ ডিচেম্বৰত ফটাশিল আমবাৰীত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ (Fire Incident in Guwahati) ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৬০ টা পৰিয়ালৰ বিলৈ বিপত্তি নোহোৱা হৈছে ৷ লোকসকলৰ খাবলৈ, পিন্ধিবলৈ একো নোহোৱা হৈছে ৷ বৰ্তমান ফটাশিল আমবাৰীস্থিত হাৰিয়ানা ভৱনত অস্থায়ী শিৱিৰ পাতি আশ্ৰয় লৈ আছে ৬০ টা পৰিয়ালৰ প্ৰায় ১৫০ জন লোকে (Relief to Fire Victims)৷ তেনে সময়তে আগবাঢ়ি আহিছে গুৱাহাটী সাহানী কাৱৰিয়া নামৰ এটা বেচৰকাৰী সংস্থা (Sahani Kawaria Relief to Fire Victims)৷ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে সাহাৰ্য হিচাপে ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক নিত্য ব্যৱহাৰ্য বাচন-বৰ্তন বিতৰণ কৰে ৷ সাহাৰ্য্য সামগ্ৰী বিতৰণত কাৰ্যসূচীত গুৱাহাটী পৌৰনিগমৰ (Guwahati Minicipulty Corporation) উপ পৌৰপতি স্মিতা ৰয়ৰ (Deputy Mayor Smita Roy) লগতে উপস্থিত থাকে ২০ নং ৱাৰ্ডৰ পাৰিষদ গৌৰ গোপাল মণ্ডল, ৰাজু সাহানীকে ধৰি বেচৰকাৰী সংস্থাটোৰে বহু কেইগৰাকী কৰ্মকৰ্তা উপস্থিত থাকে ৷