বঙাইগাঁও জিলাৰ মানিকপুৰৰ চাকলাত বাঘৰ আতংক (Tiger panic at Manikpur) । চাকলা চি কে মহাবিদ্যালয়ৰ পিছফালৰ ধাননি পথাৰত মঙলবাৰে দুপৰীয়া ৫টাকৈ লতা মাকৰীৰ পোৱালি উদ্ধাৰ কৰে (Wild cat calf rescued in Manikpur) স্থানীয় ৰাইজে । পোৱালীকেইটা উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছৰে পৰাই অঞ্চলটোত বাঘৰ আতংকময় পৰিবেশৰ সৃষ্টি হয় । পিছত ৰাইজে মানিকপুৰৰ বন বিভাগক (Forest Department of Manikpur) অৱগত কৰাত মানিকপুৰ বন বিষয়া ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পোৱালিকেইটা পুনৰ ধাননি পথাৰত এৰি দিয়ে । তেওঁ ৰাইজক আতংকিত নহ'বলৈ আহ্বান জনায় ।