.

Rangpur Mela at Rang Ghar : টাইপাৰ উদ্যোগত ৰংঘৰৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত হ’ব ৰংপুৰ মেলা Published on: 11 minutes ago

Koo_Logo Versions

ভোগালীত পুনৰ জীপাল হৈ উঠিব ৰংঘৰৰ বাকৰি (Rangpur Mela to began at Rang Ghar) । টাইপাৰ উদ্যোগত ৰংঘৰৰ বাকৰিত আয়োজন কৰা হৈছে ৰংপুৰ মেলাৰ । পহিলা মাঘত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ ত্ৰয়োদশ বৰ্ষৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে ৰংপুৰ মেলা (Rangpur Mela to began at Rang Ghar) । ১২ জানুৱাৰীৰ দিনটোত এখন বৃহৎ বাণিজ্য মেলাৰ আয়োজন কৰাৰ লগতে পৰম্পৰাগত খাদ্য সম্ভাৰ (Traditional food of Ahom), থলুৱা সাজপাৰৰ (Traditional dress of Ahom) লগতে টাই সংস্কৃতিৰ প্ৰদৰ্শন (Traditional dress of Ahom) কৰা হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় নৃত্য প্ৰদৰ্শিত হ’ব এই মেলাত । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ম’হ যুঁজৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা আছে যদিও পহিলা মাঘৰ দিনটোত ৰংঘৰৰ বাকৰিত স্থানীয় গোৱালসকলৰ আগ্ৰহ অনুযায়ী ম’হ যুঁজ অনুষ্ঠিত হ’ব । ত্ৰয়োদশবাৰৰ বাবে আয়োজন হ’ব লগা ৰংপুৰ মেলাৰ লাইখুটা শুকুৰবাৰে ৰংঘৰৰ বাকৰিত স্থাপন কৰা হয় ।