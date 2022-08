.

ৰঙিয়াত পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধত নাই প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব Published on: 1 minutes ago

ৰঙিয়াত পথ দুৰ্ঘটনা নিৰাময়ৰ ক্ষেত্ৰত যেন প্ৰশাসনৰ কোনো দায়িত্ব নাই (Road accident in Rangia) । চকু মুদা কুলিৰ ভাও ধৰি আহিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ (National highway authority of India) আৰু অসম আৰক্ষীয়ে (Assam police)। যাৰ ফলত এতিয়া মৰণফান্দ বুলি ঘোষণাৰ আনুষ্ঠানিকতাহে বাকী । আনহাতে, ৰঙিয়া প্ৰশাসনো কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত (no measures to prevent road accident) । ৰঙিয়া চহৰৰ মাজেৰে যোৱা ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ানক হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা (National Highway 31 in Rangia become congested) । ৰঙিয়া চহৰলৈ সোমোৱা ছ'চাইটী চ'কৰ সমীপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজত নাই কোনো ধৰণৰ গতিৰোধক । যিখিনি স্থানত ইতিপূৰ্বে সংঘটিত হৈছে বহুকেইটা দুৰ্ঘটনা । উক্ত দুৰ্ঘটনাত বহুজন চিৰঘূণীয়া হোৱাৰ লগতে ইতিমধ্যে বহুজনে সাবটি লৈছে অকাল মৃত্যুক । এই সন্দৰ্ভত কেইবাবাৰো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বিষয়টো দৃষ্টিগোচৰ কৰাৰ পিছতো গ্ৰহণ নকৰিলে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা । ফলত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে সচেতন ৰাইজ । উক্ত পথছোৱাত অতি সোনকালে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গতিৰোধকৰ ব্যৱস্থা কৰি দুৰ্ঘটনা নিৰাময় কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে (Rangia people demanded protect road accident) ।