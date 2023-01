.

Rakibul Hussain on AIUDF : এআইইউডিএফৰ লগত কোনোকালেই মিত্ৰতা নহয়: ৰকিবুল হুছেইন Published on: 3 hours ago

কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে এআইইউডিফৰ (AIUDF) কোনো মিত্ৰতা হোৱা নাই । জয়ৰাম ৰমেশে এই কথা পত্ৰযোগে স্পষ্ট কৰিছে (Rakibul Hussain on alliance with AIUDF) । পূৰ্বে ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ দোহাই দি বদৰুদ্দিন আজমল কংগ্ৰেছৰে মিত্ৰতাত চামিল হৈছিল। কিন্তু এতিয়া পুনৰ আজমলে সাম্প্ৰদায়িক বিষবাষ্প বিয়পাইছে (Rakibul Hussain alleged Badaruddin as communal) । নিৰ্বাচনৰ পিছতে এআইইউডিএফ বিজেপিৰ ভৃত্যত পৰিণত হ'ল । এতিয়া কংগ্ৰেছৰ জনপ্ৰিয়তা দেখি পুনৰ মিত্ৰতা বিচাৰিছে আজমলে (Rakibul Hussain slammed Badaruddin Ajmal) । নগাঁও ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি এই বিস্ফোৰণ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰকিবুল হুছেইনৰ । তেওঁ লগতে কয় যে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাই (Bharat Jodo Yatra) কংগ্ৰেছক পুনৰ শক্তিশালী কৰিছে । ২০২৪-ত কেন্দ্ৰত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হোৱাটো নিশ্চিত বুলিও তেওঁ দাবী কৰে । লগতে কয় যে এআইইউডিএফৰ সৈতে কোনোকালেই কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা নহয় । সংবাদমেলত নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সুৰেশ বৰাও উপস্থিত থাকে ।