Railway police raid: নগাঁৱৰ জুৰীয়াত ৰেল আৰক্ষীৰ অভিযান Published on: 2 hours ago

নগাঁৱৰ জুৰীয়াত ৰেল আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান(Railway police conduct raids at Juria in Nagaon) । শুক্ৰবাৰে জুৰীয়াৰ লালুং গাঁৱত ৰেল বিভাগৰ আৰক্ষীৰ এটা দলে অভিযান চলাই আটক কৰে এজন লোকক । লালুং গাঁৱৰ ৰাজিমূল ইছলাম নামৰ এজন লোকে কিছুদিন ধৰি জালিয়াতৰে ৰেলৰ টিকট বিক্ৰী কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল(One arrested by railway police) । লালুং গাঁৱত থকা নিজৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত টিকট কাউণ্টাৰ খুলি ছদ্ম নামেৰে টিকট বুক কৰি ব্লেকত বিক্ৰী কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল । ৰেলৰ টিকটৰ অবৈধ বেহা চলোৱাৰ তথ্য লাভ কৰে নগাঁৱৰ চাপৰমুখৰ ৰেল আৰক্ষীয়ে । আৰু সেই অনুসৰি এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি ৰিজামুল ইছলাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত শুক্ৰবাৰে অভিযান চলায় চাপৰমুখ ৰেল আৰক্ষীৰ দলটোৱে । অভিযানত আৰক্ষীৰ দলটোৱে বহু অপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দ কৰাৰ লগতে ৰিজামুল ইছলামকো সোধ পোচৰ বাবে আটক কৰে ।