.

বৰ্ষপূতি উদযাপনৰ দিনাই প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ’ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ Published on: 6 minutes ago

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বৰ্ষপূতিৰ দিনাই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত ৰাইজৰ দলৰ (Raijor Dal protest in Dibrugarh)। অত্যাৱশকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ দাবীত ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিদিঙী খেলপথাৰৰ সমীপত প্ৰতিবাদ (Protest against price hike in Dibrugarh)। ৰাইজৰ দলৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিয়ে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্ল’গানেৰে উত্তাল কৰি তুলিলে পৰিৱেশ । পেট্ৰল-ডিজেলৰ লগতে ৰন্ধন গেছ আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ৰোধ কৰাৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীৰ । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালনৰ দাবী । ৰাইজৰ দলৰ জিলাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি অমূল্য আহোম, কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপ-সভাপতি দীপক শইকীয়াৰ নেতৃত্বত ৰূপায়ন কৰা হয় এই অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ।