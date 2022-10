.

মাজুলীত চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় স্থাপনৰ দাবীত ৰাইজৰ দলৰ গণ স্বাক্ষৰ Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

মাজুলী গড়মূৰ প্ৰেছ ক্লাবত ৰাইজৰ দলে সোমবাৰে এখন সংবাদ মেল সম্বোধন কৰে (Press Conference of Raijar Dal at Majuli)। উক্ত সংবাদ মেলত ৰাইজ দলৰ মুখপাত্র আৰু বেদান্ত লস্কৰে মাজুলীৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ পয়ালগা অৱস্থাৰ বাবে তেজস্বীতা বৰুৱাৰ দৰে প্ৰতিভাবান ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হয় বুলি কয় । তেওঁলোকে পুনৰ কয় যে, বেদান্ত লস্কৰে কয় মুখ্য়মন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ যোৱা ১৫টা বছৰত যি ভুল কৰিছে তাৰ পৰিণাম ভোগ কৰিছে মাজুলীৰ নাগৰিকে । যাৰ পৰিণতিত মাজুলীৰ বহু লোকক অকালতে হেৰাইছে বুলি উল্লেখ কৰি মাজুলীত এখন চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতালৰ দাবীত আজিৰে পৰা এমাহৰ ভিতৰত এক লাখ গণ স্বাক্ষৰ (Mass signature of Raijar Dal) সংগ্রহ কৰি প্রধানমন্ত্রী, ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰদান কৰিব বুলি কয় । নেতাদ্বয়ে পুনৰ ক্ষোভেৰে কয় যে যদিহে মাজুলীৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ কাৰণে মাজুলীলৈ অহা বিদেশী পযটক সকলৰ কিবা এটা হয় তেতিয়া মাজুলীৰ লগতে ভাৰতৰো সন্মান যাব । সেয়েহে মাজুলীৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা উন্নত কৰা অসম চৰকাৰৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰৰো দায়িত্ব বুলি ৰাইজৰ দলটোৰ নেতাদ্বয়ে কয় । ইফালে,মাজুলী-যোৰহাট সঙযোগী দলঙৰ (Majuli Jorhat connecting bridge)কামো ক্ষীপ্ৰ গতিত নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৰাইজৰ দলে ।