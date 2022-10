.

Public Works Department : শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাপাৰাত পথৰ বিধ্বস্ত ৰূপ Published on: 2 minutes ago

শোণিতপুৰ জিলাত মৰণ ফান্দত পৰিণত হৈছে এটা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পথ (PWD road become death trap in Rangapara Sonitpur) । পথৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ গাঁত । খেলমাটি-কলাকুছি-ঠেলামৰা সংযোগী পথছোৱাৰ বিধ্বস্ত অৱস্থাৰ বাবে ৰাইজে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে । লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ (Public Works Department) মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ অধীনত থকা এই পথচোৱাই জলাকলা খুৱাইছে ৰাইজক (Minister Ajanta Neog) । লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথত প্ৰকাণ্ড পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱাত পথটো মৰণ ফান্দলৈ পৰিণত হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে । উল্লেখ্য যে এই পথটিৰে তেজপুৰ, ৰঙাপৰা, মিছামাৰী, বিন্দুকুৰি, বিহগুৰি, ঢেকীয়াজুলি, মিছামাৰী আদি অঞ্চললৈ ৰাইজে যাতায়াত কৰি আহিছে । কিন্তু বিগত কিছুদিনৰ পৰা পথটো বিধ্বস্ত হৈ থকাত এই পথেৰে যান-বাহনসমূহ চলাচল কৰাত ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ কিন্তু ইয়াৰ পিছতো সংশ্লিষ্ট বিভাগটোৱে চকুমুদা কুলিৰ ভাও ধৰাত পথচাৰী আৰু স্থানীয় ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি এই পথটো শীঘ্ৰেই মেৰামতি কৰাৰ বাবে দাবী জনাইছে (people demanded repair roads in Sonitpur) ।