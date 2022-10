.

সকলোৰে উন্নতি কামনাৰে পূজাৰ শুভেচ্ছা ভৱেশ কলিতাৰ Published on: 1 hours ago

শৰৎ ঋতুৰ আগমনে ধাৰালৈ আনিছে আনন্দৰ বন্যা (Durga Puja 2022 in Assam) ৷ দুৱৰিৰ দলিচাত শেৱালিৰ কোমল ৰঙা কলিটিয়ে বতৰা দিছে শৰৎ অহাৰ । শৰতৰ এই সুন্দৰ পৰিৱেশত আনন্দত আত্মহাৰা সকলো ৷ এই আনন্দৰ মাজতেই শনিবাৰে ৰাজ্য়জুৰি আৰম্ভ হৈছে দুৰ্গা পূজাৰ মহাষষ্ঠী (Mahashashthi of Durga Puja 2022) । এই উপলক্ষে ৰঙিয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা অসম ৰাজ‍্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই (BJPs state president greetings for Durga Puja) ৰঙিয়াবাসীৰ লগতে অসমৰ জনগণক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে । দেবীৰ আশীৰ্বাদত যাতে সমাজৰ অপায় অমংগল আঁতৰ হোৱাৰ লগতে সকলোৰে উন্নতি হয় তাৰে কামনা কৰে ৰাজ‍্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে । তেওঁ লগতে সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক শান্তি- শৃংখলা বজাই ৰাখি আৰু নীতি নিয়ম পালন কৰি পূজা চাবলৈ আহ্বান জনাইছে ।