Public festival-2022: মাকুমৰ পানীখোৱা ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত ৰাইজৰ উৎসৱ-২০২২ Published on: Dec 27, 2022, 9:43 PM IST

তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুম পানীখোৱা ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অসম চৰকাৰৰ আহ্বানমৰ্মে চামদাং মণ্ডলৰ বিদ্যালয়সমূহৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত সোমবাৰে পালন কৰা হয় ৰাইজৰ উৎসৱ-২০২২(Public Festival at Makum in Tinsukia-2022) ৷ চামদাং মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত ১২ খন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, শিক্ষক-শিক্ষয়ত্ৰীসকল, পৰিচালনা সমিতি, মাতৃগোট, অভিভাৱকসকলে একত্ৰিত হৈ স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত পুৱা পতাকা উত্তোলন, স্মৃতি তৰ্পণ, প্ৰদৰ্শনী মেলা, বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে এক বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিয়াই(Public festival observed in Makum) ৷ গায়ন-বায়নকে আদি কৰি সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা শোভাযাত্ৰাই সকলোকে মুগ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ ৰাইজৰ উৎসৱৰ জৰিয়তে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ সৈতে চৰকাৰে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ অভিভাৱকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শুভাকাংক্ষী, সকলো পক্ষৰ ৰাইজক জৰিত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া বুলি জানিবলৈ দিয়ে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে ৷