Protest in Dibrugarh : One Wayৰ পথ নিৰ্দেশনা শীঘ্ৰে বাতিলৰ দাবীত ডিব্ৰুগড়ত ৰাইজৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ Published on: 1 hours ago

বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিল ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজমজিয়া (Protest in Dibrugarh) ৷ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত One Way পথৰ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ প্ৰতিবাদত বহিল স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে ব্যৱসায়ীক সকলো (Protests demanding cancellation of One Way guidelines)৷ One Way পথত চলাচলৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা শীঘ্ৰে বাতিলৰ দাবীত বৃহস্পতিবাৰে পল্টনবজাৰ চাৰিআলিত ২ ঘন্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে ।