Anganwadi workers protest: অংগনৱাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল সোণাৰি Published on: 1 hours ago

ৰাজ্যৰ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰসমূহ একত্ৰীকৰণ কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত বাতিল কৰা (Assam Govt Decision to merge Anganwadi centres), চৰকাৰৰ ঘোষণা অনুসৰি অৱসৰপ্রাপ্ত কর্মী-সহায়িকাৰ এককালীন সাহায্য শীঘ্ৰে প্ৰদান কৰা আৰু সকলো অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰাৰ দাবীত ৰাজ্যৰ ভিন্ন জিলাত আজি অংগনৱাড়ী কর্মী-সহায়িকাসকলে সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ (Anganwadi workers protest across Assam) ৷ ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে অংগনৱাড়ী কৰ্মী-সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ'ল সোণাৰি । অসম ৰাজ্যিক অংগনৱাড়ী কৰ্মী-সহায়িকা সন্থাৰ চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী পালন কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হাতে হাতে বেনাৰ, ফ্লেগ, ফেষ্টুনলৈ বিভিন্ন ধ্বনি দি উত্তাল কৰি তোলে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ চৌহদ (Anganwadi workers protest in Sonari)।