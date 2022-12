.

Protests against OIL in Pengeri: বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি পাইপ লাইন স্থাপনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ

অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে(Oil India Limited) ব্যক্তিগত মুনাফাৰ লাভৰ বাবে বনাঞ্চলৰ বৃহৎ বৃহৎ গছ কাটি পাইপ লাইন স্থাপন কৰাক লৈ বৰডুমচা-পেঙেৰী অঞ্চলত অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া(Protests against deforestation by pipelining in Pengeri) । সোমবাৰে পেঙেৰী চাৰিআলিত বৰডুমচা-পেঙেৰী অঞ্চলৰ জাতীয় আৰু জনগোষ্ঠীয় দল-সংগঠনৰ উদ্যোগত আৰু বৰডুমচা-পেঙেৰীবাসী ৰাইজৰ সহযোগত পেঙেৰী চাৰিআলিত অৱস্থিত ডুমডুমা বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত খাটাংপানী আঞ্চলিক বনবিষয়া কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ(Protests against deforestation) । প্ৰতিবাদী জাতীয় আৰু জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনে বনবিভাগৰ কাম নাই, বনমন্ত্ৰী মুৰ্দাবাদ, অসম চৰকাৰ হায় হায়, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে ব্যক্তিগত মুনাফাৰ বাবে বন ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ কৰক আদি বিভিন্ন শ্ল’গানেৰে আকাশ বতাহ কঁপাই তোলে(Protest in Pengeri) । পৰৱৰ্তী সময়ত জাতীয় আৰু জনগোষ্ঠীয় দল-সংগঠনে মাৰ্ঘেৰিটা দণ্ডাধীশৰ যোগেদি এখন সাত দফীয়া স্মাৰক পত্ৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, বন বিভাগ আৰু জিলা উপায়ুক্তলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।