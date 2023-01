.

Constituency determination: সমষ্টি নিৰ্ধাৰণকলৈ বদৰপুৰৰ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ Published on: 53 minutes ago

শেহতীয়াকৈ হৈ যোৱা অসম কেবিনেটত কৰিমগঞ্জ জিলাৰ পৰা বদৰপুৰ চহৰক কাছাৰ জিলাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সিদ্ধান্তত জাঙুৰ খাই উঠিছে বদৰপুৰৰ ৰাইজ (Protest over constituency determination )। বদৰপুৰ বচাও সুৰক্ষা সমিতি নামৰ এটা সংগঠনে সোমবাৰে বদৰপুৰত এক প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰে (Protest at Badarpur)৷ এই সভাত স্থানীয় লোকসকলে অসম চৰকাৰক সকীয়ণি দি কয় যে বিজেপি চৰকাৰৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্ত বদৰপুৰৰ ৰাইজে নামানে ৷ কৰিমগঞ্জৰ জিলা সদৰৰ পৰা বদৰপুৰ চহৰৰ দূৰত্ব যিমান তাৰ বিপৰীতে বদৰপুৰৰ পৰা কাছাৰ সদৰৰ দূৰত্ব বহু বেছি (constituency determination at Badarpur)৷ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত নহয়, বিজেপিৰ ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে বদৰপুৰৰ ৰাইজে ৷ চৰকাৰে এই আহ্বান নুশুনিলে মঙলবাৰে চৰকাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আন এক প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷ উল্লেখ্য বদৰপুৰৰ পৰা ৯ টাকৈ অঞ্চল কাছাৰৰ কাটিগড়া বিধানসভাত সংযুক্ত কৰি দিয়া আছে আৰু কাছাৰৰ কাটিগড়া সমষ্টিৰ পৰা ২০ খন গাঁও কৰিমগঞ্জত যুক্ত কৰা হৈছে ৷ ইয়াক লৈ ৰাইজৰ মাজত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৷