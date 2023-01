নাৰায়ণপুৰত এজন যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ আজিও সৃষ্টি হয় উত্তাল পৰিৱেশৰ(Youth deadbody found mysteriously in Narayanpur) । খোদ মাতৃ আৰু পৰকীয়া প্ৰেমিকৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আত্মীয়ই । শনিবাৰে যুৱকজনৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ লগতে মাতৃ আৰু পৰকীয়া প্ৰেমিকৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্থানীয় ৰাইজে(Protest in front of Narayanpur police station) । মাতৃ বিনীতা বৰাৰ লগতে পৰকীয়া প্ৰেমিক তথা দেউৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নৱনিৰ্বাচিত সদস্য বীৰেন দেউৰীক ফাঁচী দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰে ৰাইজে(Heated situation in Narayanpur) ।

ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি বুধবাৰে নিশা নাৰায়ণপুৰৰ মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমীপৰ প্ৰয়াত কৃষ্ণ বৰাৰ পুত্ৰ ৰাকেশ বৰা নামৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হৈছিল নিজ গৃহতে । ঘটনাৰ পিছতে মাতৃ আৰু আত্মীয় লোকে নাৰায়ণপুৰ আদৰ্শ চিকিৎসালয়লৈ আনে যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে । মৃত ২০ বছৰীয়া যুৱকজন তেজপুৰত বি ফাৰ্ম পঢ়ি আছিল বুলি জানিবলৈ দিয়ে স্থানীয় ৰাইজে ।

আনহাতে যুৱকজনৰ মোমায়েক আৰু পৰিয়ালৰ লোকে এয়া এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি নাৰায়ণপুৰ থানাত ৰুজু কৰে এটা গোচৰ । যুৱকজনৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত মাতৃ বিনীতা বৰাৰ লগতে পৰকীয়া প্ৰেমিক তথা দেউৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নৱনিৰ্বাচিত সদস্য বীৰেন দেউৰী আৰু এগৰাকী গাড়ী চালক জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ।

উল্লেখ্য যে অভিযুক্ত বীৰেন দেউৰী ১৭ নং কাছিকতা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পৰা জেপিপি দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপি দলত চামিল হয় । পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে উক্ত হত্যাকাণ্ডৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে দোষীৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবী উত্থাপন কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বীৰেন দেউৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, নাৰায়ণপুৰ থানাৰ অ'চিক নিলম্বন কৰক আদি শ্ল'গানেৰে সমগ্ৰ পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে ।