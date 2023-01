.

Land Acquisition in Dhubri : বিমানবন্দৰৰ বাবে মাটি অধিগ্ৰহণৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰীত উত্তাল প্ৰতিবাদ Published on: 41 minutes ago

এয়াৰপোৰ্ট অথৰিটি অব্ ইণ্ডিয়া(Airports Authority of India) আৰু ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰীৰ লালকুৰাত উত্তাল প্ৰতিবাদ (Protest by villagers in Dhubri)৷ এয়াৰপোৰ্ট অথৰিটি অব্ ইণ্ডিয়াই ধুবুৰীৰ ৰূপচী বিমানবন্দৰৰ(Rupsi Airport) বাবে গৌৰীপুৰ সমষ্টিৰ দুখনকৈ গাঁৱৰ মাটি অধিগ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে (Land acquisition by airport authority in Dhubri)। সেই অনুসৰি লালকুৰা প্ৰথম খণ্ড আৰু দ্বিতীয় খণ্ডৰ মাটিৰ জোখমাখ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰশাসনে ৷ ফলত উত্তেজিত হৈ পৰে অঞ্চলবাসী ৷ মঙলবাৰে পুনৰ মাটিখিনি জোখমাখ কৰাৰ বাবে লাট মণ্ডল উপস্থিত হয় যদিও উত্তেজিত লোকসকলে বাধা প্ৰদান কৰে । ‘তেজ দিম মাটি নিদিম’ আদি বিভিন্ন শ্ল’গানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অঞ্চলটোৰ শ শ ৰাইজে ৷