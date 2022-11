.

Assam Bandh: যোৰহাটত বন্ধ সমৰ্থকক গ্ৰেপ্তাৰ Published on: 3 hours ago

ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ মাজতে মঙলবাৰে ৰাজ্যজুৰি ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে ছয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চই (Demanding scheduling of six communities) ৷ যোৰহাটতো ব্যাপক ৰূপত বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে (12 hour Assam bandh)। পুৱাৰ ভাগত চুতীয়া সন্থাই যোৰহাটৰ অজন্তা বাইপাছৰ সমীপত টায়াৰ জ্বলাই চৰকাৰৰ প্ৰতাৰণাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । অজন্তা বাইপাছৰ সন্মুখত বন্ধ সমৰ্থকাৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্য়স্ত কৰি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে । আনহাতে বন্ধৰ সময়ত ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিৰ বন্ধ সৰ্মথন কৰাৰ অপৰাধত চুতীয়া ছাত্র সন্থা কাৰ্যকৰীৰ সভাপতি ৰাজ বাঢ়ৈ বৰাক পুলিবৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে(Bandh supporter arrested in Jorhat) ।