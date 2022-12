.

Protest at Kaliabor College : ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ, অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে কলিয়াবৰ কলেজত প্ৰতিবাদ Published on: 23 hours ago

কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষক-ছাত্ৰ আৰু সচেতন ৰাইজৰ দ্বাৰা মঙলবাৰে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী (protest at Kaliabor College) । মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত অৱস্থান কৰি প্ৰতিবাদ । অধ্যক্ষ ড৹ হিৰণ্য কুমাৰ চলিহাক তৎকালে নিলম্বনৰ দাবী (protest to suspend Kaliabor College Principal) । উল্লেখ্য যে মহাবিদ্যালয়খনত বিগত ৬ বছৰে ৫০ লক্ষাধিক টকাৰ জালিয়াতি হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ হিচাপ পৰীক্ষকৰ প্ৰতিবেদনত (Report of Assam State Governments Auditors) । ইয়াৰ পিছতেই অধ্যক্ষ ড৹ হিৰণ্য কুমাৰ চলিহাৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ উঠিছে প্ৰাক্তন অধ‍্যক্ষ, অধ‍্যাপক-অধ্যাপিকা, প্ৰাক্তন ছাত্ৰকে ধৰি কলিয়াবৰৰ সচেতন ৰাইজ (scam allegation against Kaliabor College Principal) । মঙলবাৰে মহাবিদ্যালয়খনৰ সন্মুখত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি অধ্যক্ষগৰাকীক তৎকালে নিলম্বন কৰাৰ লগতে সকলো দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰাবলৈ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিক দাবী উত্থাপন কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ।