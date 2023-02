Published on: 23 minutes ago

লখিমপুৰ , ১২ ফেব্ৰুৱাৰী: নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিল আৰু পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা প্ৰবৰ্তনৰ দাবীত লখিমপুৰত অসম চৰকাৰ এনপিএছ অধীনস্থ কৰ্মচাৰী সমাজে শুকুৰবাৰে কৰ্মবিৰতি পালন কৰে (Protest against NPS in Lakhimpur)। অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ তিনি লক্ষাধিকৰ অনিশ্চিত ভৱিষ্যতক লৈ এনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় (NPS employees protest in Assam) ।

শুকুৰবাৰে লখিমপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত নতুন পেন্সন নীতি বাতিল কৰাৰ উপৰি পুৰণি ব্যবস্থা পুনৰ প্ৰবৰ্তনৰ দাবীত জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সন্থাই কৰ্মবিৰতি পালন কৰা বাবে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় । দিনজুৰি লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ কাম-কাজ অচল হৈ পৰে । জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সন্থাই উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কৰ্মবিৰতি পালন কৰাৰ বাবে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।

অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী সমাজৰ অৱসৰকালীন জীৱনৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কৰ্মচাৰীসকলে এইদৰে কৰ্মবিৰতি পালন কৰে । কৰ্মচাৰীসকলক চৰকাৰী পেন্সনৰ পৰা বঞ্চিত কৰা বুলি ক্ষোভ প্রকাশ কৰি পুৰণি পেন্সন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা কৰাৰ দাবী জনাই কৰ্মবিৰত কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ দাবী মানি নল'লে পৰৱৰ্তী সময়ত তীব্র প্রতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব বুলি চৰকাৰক সঁকীয়াই দিয়ে ।

কৰ্মবিৰত কৰ্মচাৰীসকলে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয় যে নতুন পেঞ্চন নীতিত (National Pension Scheme) অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে পেঞ্চনৰ নামত মাত্ৰ ৫০০/৬০০ টকাকৈ পোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । সেয়েহে অসম চৰকাৰৰ এই নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিল কৰি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ জীৱন সুৰক্ষিত কৰিবলৈ তেওঁলোকে দাবী জনাইছে (Assam govt employees demanded OPS)। ৰাজ্য়খনৰ প্ৰায় তিনি লক্ষাধিক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী এনপিএছৰ অধীনত কৰ্মৰত হৈ আছে আৰু যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে ইয়াৰ অধীনত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে নগণ্য পৰিমাণৰ পেঞ্চন পাবলৈহে সক্ষম হৈছে ৷ সেয়েহে এইসকল কৰ্মচাৰী ভৱিষ্য়তকলৈ শংকিত হৈছে ।

