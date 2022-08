.

বাক্সাত পুৰণা পেঞ্চন নীতি বাহাল ৰখাৰ দাবীত কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ ধৰ্ণা Published on: 4 hours ago

Koo_Logo Versions

ৰাজ্য়জুৰি বিগত কেইমাহমান ধৰি পুৰণা পেঞ্চন নীতি বাহাল ৰখাৰ দাবীত (Demand to maintain old pension policy) তীব্ৰ প্ৰতিবাদ অব্য়াহত আছে । ৰাজ্যখনৰ আন জিলাৰ লগতে বাক্সাতো সোমবাৰে পুৰণা পেঞ্চন নীতি বাহাল ৰখাৰ কাৰণে কৰ্মচাৰী পৰিষদে (Karmasari Parisad protest in Baska) ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ৷ জিলাখনৰ বৰমা ছোৱালী হাইস্কুলৰ শিক্ষক গোটে নতুন পেঞ্চন (Protest against National Pension System) আঁচনিৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদ জনায় ৷ নতুন পেঞ্চন আঁচনিয়ে কৰ্মচাৰী সকলৰ সমস্যা পূৰণ কৰিব নোৱাৰে বুলি কয় প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷ সকলো কৰ্মচাৰীয়ে পুৰণা পেঞ্চন আঁচনি বাহল ৰাখি নতুন পেঞ্চন আঁচনি শীঘ্ৰেই বাতিলৰ দাবী জনায় ৷ উল্লেখ্য় যে, ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন ব্যৱস্থা চমুকৈ এন পিএছ(NPS) ব্যৱস্থাই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ অৱসৰী জীৱনলৈ অশনি সংকেত কঢ়িয়াই আনাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে কৰ্মচাৰীসকলে ৷ এই ব্যৱস্থাটো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এক অভিশাপ স্বৰূপ বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি আহিছে কৰ্মচাৰীসকলে ৷