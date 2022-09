.

মৰেল পুলিচগিৰি; যুৱকক প্ৰহাৰ কৰাৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ Published on: 50 minutes ago

কলগাছিয়াৰ লোকমান বজাৰত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া মৰেল পুলিচগিৰিৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (Protest against moral policing at Kalgachia)৷ কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বলাইপাথাৰ গাঁৱত কিছুদিন পূৰ্বে এক চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল (Youth brutally beaten by public) । এই চুৰিকাণ্ডৰ পিছত সন্দেহজনকভাৱে বলাইপাথাৰ গাঁৱৰ বাবুল আলী নামৰ এজন যুৱকক ৰাইজে বলপূৰ্বকভাৱে চোৰ সজাই মাৰপিট কৰিছিল (Mob lynching case in Assam)৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত কলগাছিয়া আৰক্ষী উপস্থিত হৈ যুৱকজনক মূমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে ৷ মিছা অভিযোগত এনদৰে ঘাট মাউৰা বাবুলক প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাই গাঁওবাসীক ক্ষুব্ধ কৰি তোলে ৷ ইয়াৰ পিছতেই মাৰপিট আৰু চুৰিকাণ্ডৰ উচিত তদন্ত কৰি আৰু আইন হাতত লোৱা সকলো ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে গাঁওবাসীয়ে ৷