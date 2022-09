.

গোলাঘাটত উদ্যান উন্নয়নৰ নামত গছ কটাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ Published on: 4 minutes ago

গোলাঘাটত অতৰ্কিতে গছ কটা কাৰ্যক লৈ প্ৰতিবাদ (protest against cutting tree in Golaghat) । মঙলবাৰে গোলাঘাট নগৰৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত জ্যোতিৰ্ময়ী শিশু উদ্যান উন্নয়নৰ নামত গছ কাটি তহিলং কৰা কাৰ্যক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ (renovation of jyotirmoyee park in Golaghat) । CIDF পুঁজিৰ অধীনত শিশু উদ্যানখনৰ উন্নয়নমূলক কাম হাতত লোৱা হৈছিল । তাৰ বাবে উদ্যানখনত থকা বহু গছ-গছনি কটাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । উক্ত বন ধ্বংস যজ্ঞ অজন্তা নেওগৰ নেতৃত্বত হোৱাৰ অভিযোগ সদৌ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ (allegation against Minister Ajanta Neog) । যাৰ বাবে অজন্তা নেওগৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । জ্যোতিৰ্ময়ী শিশু উদ্যানৰ সন্মুখত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে ।