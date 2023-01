দুটা বছৰ ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ অৱসান ঘটাৰ পাছত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে অসমীয়া ছবি নিৰ্মাণৰ কাম(New Assamese film in theatres) । ইতিমধ্যে কেইবাখনো অসমীয়াৰ ছবি ছবিগৃহ সমূহলৈ আহিছে । বহুকেইখন ছবি সাজু হৈছে ছবিগৃহলৈ আহিবলৈ । ইতিমধ্যে ছবিগৃহলৈ আহিবলৈ সাজু হোৱা অন্যতম এখন ছবি অনুৰ । ২৭ জানুৱাৰীত মুক্তি লাভ কৰিব মঞ্জুল বৰুৱাৰ অনুৰ(New assamese filim Anur) ।

ইতিমধ্যে অনুৰৰ প্ৰচাৰৰ বাবে ৰাজ্য়ৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে নামি পৰিছে ছবিখনৰ কলা-কুশলী । ২৭ জানুৱাৰীত মুক্তি পাবলগীয়া নতুন অসমীয়া বোলছবি অনুৰৰ প্ৰচাৰৰ বাবে শনিবাৰে মৰাণত উপস্থিত হয় বোলছবিখনৰ পৰিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্ৰী আৰু বিভিন্ন কলা-কুশলীসকল(Promotion of Assamese film Anur at Moran college) ৷ শনিবাৰে বিয়লি মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুৰৰ প্ৰচাৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে বোলছবিখনৰ পৰিচালক মঞ্জুল বৰুৱা(Film director Manjul Baruah), মুখ্য অভিনেত্ৰী ড৹ জাহানাৰা বেগম, অভিনেতা বলোৰাম দাস, উদয়ন দুৱৰা, অভিনেত্ৰী বিদ্যা ভাৰতী, সংগীত পৰিচালক তৰালী শৰ্মা, কষ্টিউম ডিজাইনাৰ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গকে(Costume Designer Garima Saikia Garg) ধৰি শিল্পী, কলা-কুশলীসকল(Actor and Actress of Assamese filim Anur) ৷

বোলছবিখনৰ লগত জড়িত পৰিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্ৰী, কলা-কুশলী সকলোকে মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনোৱা হয় ৷ প্ৰচাৰ অনুষ্ঠানৰ আঁত ধৰে বোলছবিখনৰ সংগীত পৰিচালক তথা অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী তৰালী শৰ্মাই(Singer Tarali Sharma) ৷ অনুষ্ঠানত বক্তব্য ৰাখি মঞ্জুল বৰুৱা, ড৹ জাহানাৰা বেগম, সংগীত পৰিচালক তৰালী শৰ্মা, গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ, বলৰাম দাস, উদয়ন দুৱৰা, বিদ্যা ভাৰতী আদিয়ে সকলোকে বোলছবিখন উপভোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷

বিশিষ্ট সাহিত্যিক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীৰ এটি অগতানুগতিক গল্পৰ আধাৰত নিৰ্মিত, পৰিয়ালৰ সকলোৱে একেলগে বহি চাব পৰা বোলছবিখন অহা ২৭ জানুৱাৰীত সমগ্ৰ অসমতে মুক্তি লাভ কৰিব ৷ ইতিমধ্যে ছবিখনৰ ট্ৰেইলৰ তথা টিজাৰ অসমৰ দৰ্শকে যথেষ্ট আদৰি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।