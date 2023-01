Published on: 1 hours ago

বঙাইগাঁও জিলাৰ নাম্বাৰপাৰা জুনিয়ৰ কলেজ (ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল)ৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম-দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে(Corruption in Junior College) ৷ নাম্বাৰপাৰা জুনিয়ৰ কলেজখনৰ অধ্যক্ষা নাৰ্জিনা খাতুনে D.L.Ed. ৰ নামত চাৰিজন ভুৱা শিক্ষক দেখুৱাই টকা আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে(Embezzled money by showing fake teacher of D.L.Ed) । অধ্যক্ষাগৰাকীয়ে সংঘটিত কৰা দুৰ্নীতিৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ ভয়ত ছুটী লোৱাৰ পাছতো জুনিয়ৰ কলেজখনৰ সকলো ক্ষমতা নিজৰ হাতত ৰখাৰ অভিযোগ উঠিছে ।

অভিযোগ মতে নাম্বাৰপাৰা জুনিয়ৰ কলেজ (ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল)ৰ অধ্যক্ষা নাৰজিনা খাতুনে বিভাগীয় নিৰ্দেশমতে B. Ed. পঢ়িব গৈছে যদিও আন কোনো শিক্ষকক জুনিয়ৰ কলেজখনৰ দায়িত্ব নিদি নিজে সকলো কামকাজ চলাই আছে । কলেজখন পৰিচালনা কৰাত অসুবিধা হোৱাত পৰিচালনা সমিতিয়ে শেহতীয়াকৈ জুলহাছ উদ্দিনক অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব দিয়ে ৷ জুলহাছ উদ্দিনক অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব দিয়াৰ পাছতো পূৰ্বৰ অধ্যক্ষাগৰাকীয়ে তেওঁক কোনো দায়িত্ব বুজাই দিয়া নাই ।

কলেজখনত অধ্যক্ষাগৰাকীয়ে সংঘটিত কৰা দুৰ্নীতি পোহৰলৈ অহাৰ ভয়তে ছুটী লোৱাৰ পিছত তেওঁ জুনিয়ৰ কলেজখনৰ সকলো ক্ষমতা খামুচি ধৰি ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । আনহাতে, তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ জৰিয়তে এজন যুৱকে বিদ্যালয়খনৰ D.L.ED ৰ কেন্দ্ৰৰ তথ্যৰ বাবে আবেদন কৰাৰ পিছত তেওঁক দাখিল কৰা তথ্যত কিছু বিসংগতি দেখা দিছে(Fake teacher of D.L.Ed) ৷

তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ(RTI) পৰা লাভ কৰা তথ্যত জুনিয়ৰ কলেজখনৰ D.L.Ed কেন্দ্রৰ শিক্ষক হিচাপে জাহানুৰ আলী, ৰাফিয়া ৰহমান, নাজমিন জাহান আৰু শ্বাহনোৱাজ আখতাৰক টকা দিয়া দেখুৱাইছে ৷ কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে পাঠদান কৰা শিক্ষকসকলে এওঁলোকক চিনি নাপাও আৰু আজিলৈ দেখাও নাই বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।আনকি বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ জুলহাছ উদ্দিনে এই সন্দৰ্ভত তেওঁক কোনো তথ্য পূৰ্বৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে দিয়া নাই বুলি জানিবলৈ দিয়ে । নাম্বাৰপাৰা জুনিয়ৰ কলেজত সংঘটিত হোৱা কেলেংকাৰীৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰিবলৈ শিক্ষামন্ত্ৰীক দাবী জনাইছে শিক্ষা সচেতন মহলে ।