Price hike in Assam: মূল্যবৃদ্ধিত জ্বলাকলা খাইছে জনতাই Published on: 53 minutes ago

ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ হোৱা মূল্যবৃদ্ধিত শংকিত হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনতা (Rising prices of daily uses products)। বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রীৰ লগতে শাক পাচলিৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ অস্বস্তিত পৰিছে ৰাইজ । পাচলিৰ বজাৰত এতিয়া লাগিছে জুই (Price hike in Golaghat) ৷ জিকা, ভাতকেৰেলা, কেৰেলা,জলকীয়া ,অমিতা, বিলাহী আদি দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ্য পাচলিৰ দাম শুনিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব ৷ পাচলিৰ চ'ৰা দামে (Price hike of vegetables) এতিয়া কন্দুৱাইছে ৰাজ্যবাসীক ৷ একাংশ মধ্যভোগী আৰু একাংশ অসাধু পাইকাৰী ব্যৱসায়ীৰ বাবেই অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে পাচলিৰ মূল্য ৷ গোলাঘাটৰ বজাৰত (Price of Golaghat Market) চলোৱা এক সমীক্ষাত প্রকাশ পাইছে এই কথা । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্রান্তৰ লগতে গোলাঘাটতো বৃদ্ধি পাইছে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীৰ মূল্য । বিশেষকৈ আলু ,পিঁয়াজৰ বৰ্দ্ধিত মূল্যই অধিক শংকিত কৰিছে সাধাৰণ জনতা । মূল্যবৃদ্ধিত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান ভুক্তভোগী ৰাইজৰ ।