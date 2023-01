.

Bhogali Utsav in Moran: মৰাণত ভোগালী উৎসৱৰ লাইখুঁটা স্থাপন

মৰাণত স্থাপন কৰা হ'ল ভোগালী উৎসৱৰ লাইখুঁটা(Laid the foundation stone of Bhogali Utsav in Moran) । লাইখুঁটা স্থাপন কৰি চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াই সম্বোধন কৰে এখনি সংবাদমেলৰ(Preparations to celebrate Bhogali Utsav in Moran) । মাঘ বিহু তথা মাঘীমেলাৰ লগত সংগতি ৰাখি বিগত বৰ্ষৰ দৰে ডিব্ৰুগড় জিলা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা আৰু মৰাণ আঞ্চলিক চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই মৰাণৰ সংবাদকৰ্মীসকলক উৎসাহ যোগোৱাৰ অৰ্থে প্ৰদান কৰি অহা বঁটা এইবাৰ মৰাণৰ যুৱ সাংবাদিক দীপমজ্যোতি বৰুৱাক প্ৰদান কৰিব লগতে ফনীধৰ চুতীয়া সোঁৱৰণী সামাজিক দায়বদ্ধতা বঁটা চিকিৎসক ডাঃ সুৰজিৎ গিৰি লৈ, ধৰণী হাজৰিকা সোঁৱৰণি সাংস্কৃতিক বটাঁ শ্ৰীযুত কিৰণ অভয়পুৰীয়া লৈ আৰু এইবাৰ ন কৈ ৰোহিণী গগৈ সোঁৱৰণী প্ৰতিভা সন্ধানী বটাঁ দিবংগনা মহনক প্ৰদান কৰিব বুলি ঘোষণা কৰে । মৰাণবাসীৰ সহযোগত মৰাণৰ ফটিকাছোৱা অভয়পুৰীয়াত অহা ১৫ আৰু ১৬ জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহুত প্ৰদান কৰিব এই বঁটা ।