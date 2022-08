.

হোজাইত আৰক্ষীৰ পেৰেডৰ অনুশীলন সম্পূর্ণ Published on: 35 minutes ago

Koo_Logo Versions

হোজাইত স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেডৰ অনুশীলন সম্পূর্ণ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ (Independence Day parade in Hojai) । বিগত কেইবাদিন ধৰি হোজাই জিলাৰ সদৰ শংকৰদেৱ নগৰৰ কছাৰী ময়দানত আৰক্ষীয়ে চলাই আহিছিল পেৰেডৰ অনুশীলন ৷ এই কুচকাৱাজত জিলাখনৰ আৰক্ষী কনিষ্টবলৰ লগতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলেও অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল (Students took part in parade in Hojai) । উক্ত অনুশীলনৰ শনিবাৰে সামৰণি পৰে । তদুপৰি জিলাখনত ১৫ আগষ্টক লৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে বুলি হোজাই জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক বৰুণ পুৰকায়স্থই জানিবলৈ দিয়ে ।