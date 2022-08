.

দৰঙত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ ব্যাপক উছাহ-উদ্দীপনা

শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ এটা মাহ ৷ এই লৈ দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ মাজত পৰিলক্ষিত হৈছে ব্যস্ততা(Preparation for Durga Puja In Kharupetia) । খাৰুপেটীয়াৰ জি এন বি ৰোডস্থিত খেতাশ্বৰ গাঁৱৰ মৃৎশিল্পী উত্তম পালে গ্ৰাহকৰ অৰ্ডাৰ অনুসৰি বিভিন্ন আকাৰৰ ১৫ টিকৈ দেৱী দুৰ্গাৰ ‌প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছে । প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ কামত দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ থকা মৃৎশিল্পী উত্তম পালৰ হাতৰ পৰশত ক্ৰমে প্ৰাণ পাই উঠিছে দুৰ্গতিনাশিনী দেৱী দুৰ্গাৰ মৃন্ময় মূৰ্তি (Clay idol of Goddess Durga)। প্ৰতিটো প্ৰতিমা ১৫ হাজাৰৰ পৰা ৪০ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে যদিও খৰচ অনুসৰি এই বৃত্তিৰ দ্বাৰা লাভৱান হ’ব পৰা নাই বুলি জনায় মৃৎশিল্পীগৰাকীয়ে ৷ বংশগতভাৱে বৃত্তিটোৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰা মৃৎশিল্লী উত্তম পালে দেশজুৰি জাৰি কৰা ল’কডাউনৰ পিছৰে পৰা ব্যৱসায়ত লোকচান ভৰিবলগীয়া হৈছে বুলি জনায় । উল্লেখযোগ্য যে, প্ৰতি বছৰে সমগ্ৰ দৰং জিলাৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক দুৰ্গা পূজা জাক-জমকতাৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় ব্যৱসায়িক চহৰ খাৰুপেটীয়াত । সম্পূৰ্ণ দুটা বছৰৰ অন্তত ভয়-শংকাহীন সম্পূৰ্ণ মুক্ত পৰিৱেশত আয়েজিত হবলগীয়া দুৰ্গা পূজাক লৈ এতিয়া ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই জিলাখনৰ মৃৎ শিল্পীসকলৰ লগতে উদ্যোক্তা সমিতি, ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ মাজত ৷ দিনে নিশাই ব্যস্ততা পৰিলক্ষিত হৈছে আটাইৰে।