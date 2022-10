.

Diwali 2022: ডিমা হাছাও জিলাত দীপাৱলীৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি

কাইলৈ পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী (Diwali 2022) ৷ এই পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীক আদৰিবলৈ সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমো সাজু হৈছে (Festival of lights) ৷ সামন্তৰালভাৱে অসমৰ অন্যতম পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাও জিলাতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দীপাৱলী আৰু কালীপূজাৰ ব্যস্ততা (Preparation for Diwali at Dima Hasao) ৷ সমগ্ৰ পাহাৰীয়া জিলাখন এতিয়া আলোকিত হৈ উঠিছে । জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইত পূজা কমিটিৰ কৰ্মকৰ্তাসকল পূজা উদযাপনৰ বাবে ব্যস্ত হৈ উঠিছে (Preparation for Kali Puja) । ইপিনে হাফলং চহৰৰ মা শক্তি কালী পূজা কমিটি এই বছৰত 20 বছৰত ভৰি দিছে । এইবাৰ 2 লক্ষ টকাৰে পূজা কমিটিখনে পূজা উদযাপন কৰিব ৷