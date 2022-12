.

Rangia Poor Infrastructure School : জৰাজীৰ্ণ পঁজাতে চলিছে পাঠদান Published on: 4 hours ago

চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে । কিন্তু সঁচা অৰ্থত সেই আঁচনিবোৰ ৰূপায়ণ হোৱা নাই । তাৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ হৈছে ৰঙিয়াৰ সমীপৰ গোৰেশ্বৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত খন্দিকৰ উলুবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় । বিদ্যালয়খনৰ জৰাজীৰ্ণ পঁজা সদৃশ গৃহতে দীৰ্ঘদিন ধৰি চলিছে পাঠদান (Poor condition of Govt school at Rangia)। ১৯৯০ চনতে স্থাপন হোৱা বিদ্যালয়খনে আন্তঃগাথঁনি উন্নয়নৰ নামত আজিকোপতি লাভ নকৰিলে কোনো আঁচনি । গোহালি সদৃশ বিদ্যালয়গৃহত বৰষুণ দিলেই পানী সোমায় । যাৰ বাবে পাঠদান বন্ধ ৰাখিব লগীয়া হয় । ইফালে বাঁহৰ বেৰৰ জৰাজীৰ্ণ এটা ঠেক কোঠালিত অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত ছাত্র-ছাত্ৰীৰ বাবে মধ্যাহ্ন ভোজন প্ৰস্তুত কৰিবলগীয়া হৈছে । বিদ্যালয়খনত মাত্ৰ এটা কোঠালি আছে য'ত ৬ টাকৈ শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে পাঠগ্ৰহণ কৰিব লাগে । ৪৭ গৰাকী ছাত্র-ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে আছে মাত্ৰ দুগৰাকী শিক্ষক (Shortage of teachers in Rangia school)। ইফালে বিদ্যালয়খনৰ কাষতে থকা জান এটাত খহনীয়াই কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে । যদিহে এনেদৰে খহনীয়া হৈ থাকে তেন্তে জানটোত এদিন সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যাব বিদ্যালয়খন । বিষয়টো সন্দৰ্ভত বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বহুবাৰ অৱগত কৰিছে । কিন্তু শিক্ষা বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই । সেয়েহে শিক্ষক, শিক্ষাৰ্থী লগতে অভিভাৱকসকলে বিষয়টোত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে ।