Published on: 11 minutes ago

ক্ৰমে বিধ্বস্ত ৰূপ লৈছে নগাঁও জিলাৰ মিছা ভূঞাপট্টিৰ এটা পশু চিকিৎসা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰই (Condition of Veterinary Sub Centre in Kaliabor)। মেৰামতিৰ অভাৱত জহি-খহি গৈছে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ বেৰবোৰ (Veterinary hospital begins to collapse in Kaliabor)। স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ নহয় যেন ভূত বাংলাহে ! ইফালে তাত পশু চিকিৎসাৰ পৰিৱৰ্তে দিনে-নিশাই চলে অচিনাকি লোকৰ মদ আৰু জুৱাৰ আড্ডা । স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ চাৰিওফালে কেৱল মদৰ বটল আৰু মাদক দ্ৰব্যৰ পেকেট । অভিযোগ অনুসৰি স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোলৈ বিগত দুই-তিনিবছৰ ধৰি কোনো চিকিৎসক, কৰ্মচাৰী অহা নাই (No doctors in Veterinary Sub Centre in Kaliabor)। যাৰ বাবে এতিয়া সমস্যাত পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ । অঞ্চলটোত গৰু-ছাগলীকে ধৰি বহু পোহনীয়া জন্তু ইতিমধ্যে চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যুমুখত পৰিছে । কিন্তু নামত এই কেন্দ্ৰটো থাকিও কোনো সহায় হোৱা নাই ৰাইজৰ । পশু চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ এনে বিধ্বস্ত ৰূপ দেখিও কিন্তু কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই চৰকাৰে । সেয়েহে অতি শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰটো মেৰামতি কৰাৰ লগতে তাত চিকিৎসক, কৰ্মচাৰীৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ৰাইজে ।