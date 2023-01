.

Ecotourism Centre in Dhemaji : ধ্বংসৰ গৰাহত ধেমাজিৰ মৌমাৰী পৰিৱেশ পৰ্যটন কেন্দ্ৰ Published on: 17 minutes ago

ধেমাজি নগৰৰ সমীপৰ অতি সম্ভাৱনাময় মৌমাৰী পৰিৱেশ পৰ্যটন কেন্দ্ৰটো এতিয়া ৰজাঘৰীয়াৰ অমনোযোগিতাত এলাগী হৈ পৰিছে (poor condition of Moumari ecotourism centre) । ৫০ বিঘা মাটিকালিৰে পৰিৱেষ্টিত উদ্যানখনত আছে এটা বিশাল পুখুৰী, এখন উদ্যান, এটা পৰিৱেশ পৰ্যটন কেন্দ্ৰ ৷ কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় যে বিগত পাঁচ-ছয় বছৰৰ পৰা ক্ৰমাৎ আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱত ভুগিছে পৰিচালনা সমিতিখন ৷ অৰ্থৰ সংকটত পৰি সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰিব পৰা নাই উদ্যানখনৰ (Moumari ecotourism centre of Dhemaji) । বৰ্তমান পৰিচালনা সমিতিয়ে কেৱল পুখুৰীটোত নিজা বৰঙনিৰে মাছ পালন কৰিয়ে জীয়াই ৰাখিছে পৰিৱেশ পৰ্যটন কেন্দ্ৰটো । জহিখহি গৈছে আচবাব । যাৰ ফলত এই পৰিৱেশ কেন্দ্ৰলৈ নাহে কোনো পৰ্যটক, শিশু তথা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ৷ উল্লেখ্য যে ২০১১ চনৰ ২০ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰীতে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে (former CM of Assam Tarun Gogoi) জিলা উন্নয়ন পৰিকল্পনা আচঁনিৰ অধীনত এই প্ৰকল্পটো আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰিছিল । ইপিনে এইবাৰ কেবিনেটত চৰকাৰে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত থকা অনুষ্ঠানসমূহ উদ্যোগলৈ উন্নীত কৰিব বিচৰা কাৰ্যত পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্যসকলে সন্তুষ্টি লভিছে আৰু চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছে ৷ অচিৰেই কেন্দ্ৰটো পুনৰুজ্জীৱিত কৰি শিশু আৰু পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণীয় কৰিব পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে ৷ ধেমাজিৰ মৌমাৰী পৰিৱেশ পৰ্যটন কেন্দ্ৰটো পুনৰুজ্জীৱিত হ'লে যে ধেমাজিয়ে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনত এখোজ আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হ'ব তাত কোনো সন্দেহ নাই ৷