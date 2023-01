ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন ঠাইত চুৰি-ডকাইতি, হত্যা-লুণ্ঠন আদি বিভিন্ন অপৰাধমূলক ঘটনা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ শেহতীয়াকৈ একাংশ উদণ্ড বাইক চালক তথা ষ্টাণ্ট কৰা বাইকাৰ্ছে ৰাইজৰ নিদ্ৰা হৰণ কৰিছে । এতিয়া এইসকল উদণ্ড বাইক চালক আৰক্ষীৰ বাবে মূৰকামোৰণিস্বৰূপ হৈছে । সেয়েহে আৰক্ষীয়ে এনে উদণ্ড বাইক চালকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । ইতিমধ্য়ে ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন জিলাত আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে (Assam Police strict regulation)। ইয়াৰ মাজতেই নগাঁৱত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান ।

ৰাজপথত তাণ্ডব চলোৱা বাইকাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে নগাঁও আৰক্ষী (Nagaon police tough on bikers)। নগাঁও চহৰৰ ৰাজপথত আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে চলালে তলাচী (Search operation against Bikers)। ৰাজপথত ষ্টাণ্ট কৰা বাইক চালকৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে কেইবাখনো বাইক । সমগ্ৰ দেশৰ লগতে নগাঁৱতো উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য় দিৱস (Republic Day celebrated in Nagaon)। একেদিনাই উদযাপন কৰা হয় সৰস্বতী পূজা (Saraswati Puja in Assam)। গণৰাজ্য দিৱস আৰু সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে ৰাজপথত যাতে কোনো বাইকাৰ্ছে তাণ্ডব চলাব নোৱাৰে তাৰ বাবে কঠোৰ হৈছে নগাঁও আৰক্ষী ।

গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষ্যে বিগত কিছুদিন ধৰি নগাঁও চহৰৰ লগতে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিশ্চিদ্ৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে আৰক্ষীয়ে । একেদৰে গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনাও নগাঁও চহৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলে আৰক্ষীয়ে । একেদৰে সমান্তৰালকৈ ৰাজপথত বাইক ষ্টাণ্ট কৰা বাইকাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধেও অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে । দুপৰীয়া নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত মূল পথতো অভিযান চলাই আৰক্ষীৰ এটা দলে । নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মনোজ ৰাজবংশীৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ দলটোৱে এই অভিযান । ভৱিষ্য়তেও এই অভিযান চলি থাকিব বুলি আৰক্ষীয় কয় ।

