Complaint against police: মঙলদৈ সদৰ থানাত ৰক্ষকৰ ৰূপত ভক্ষক Published on: Dec 27, 2022, 10:42 PM IST

মঙলদৈ সদৰ থানাত ৰক্ষকেই ল'লে ভক্ষকৰ ৰূপ । বেডমিণ্টন খেলুৱৈৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ২০ হাজাৰ টকা কাঢ়ি নিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ(Police loot money form player at Mangaldoi) । জানিবপৰা মতে, যোৱা ২৪ ডিচেম্বৰত দেওমৰনৈৰ সৌৰভ নাথ নামৰ বেটমিণ্টন খেলুৱৈগৰাকীয়ে খেলত অংশগ্ৰহণ কৰি নিশা বাৰ মান বজাত মঙলদৈ ব্লক চকেৰে দৈওমৰনৈৰ নিজা ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত ব্লেক চকত দায়িত্ব পালন কৰি থকা মঙলদৈ আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষীয়ে সৌৰভ নাথক আগচি ধৰি ৰাখি অশালীন ব্যৱহাৰ কৰি পকেটৰ পৰা ২০০০০ টকা কাঢ়ি ৰাখে(Police take away Rs 20000 from badminton player) । অৱশ্যে বহু অনুনয় বিনুনয় কৰাৰ অন্তত পাঁচ হাজাৰ টকা ৰাখি বাকীখিনি ওভোটাই দিয়ে । গুৱাহাটী প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ তথা দৰঙৰ বেডমিন্টন খেলুৱৈ নাথে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াক ইমেলৰ জৰিয়তে বিতং বিৱৰণ দি অভিযোগ দাখিল কৰে । সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত অভিযুক্ত কেইগৰাকীক অতিৰিক্ত আৰক্ষী আয়ুক্তই মঙলদৈলৈ আহি সোধপোচ আৰম্ভ কৰে । জানিব পৰা মতে অভিযুক্ত লোক দুজন হ'ল মঙলদৈ আৰক্ষী চকীৰ কৰ্মৰত গৃহৰক্ষী জোৱান কৰুনা কান্ত শৰ্মা আৰু ছহিদুল ইছলাম ।