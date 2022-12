.

Bike thief caught in Guwahati: মহানগৰীত বাইকসহ গ্ৰেপ্তাৰ দুই গভাইত চোৰ

নুনমাটি আৰক্ষীৰ জালত বাইকসহ দুই গভাইত চোৰ(Bike thief caught) ৷ মহানগৰী মঠঘৰীয়াত নিয়মীয়া তালাচীৰ সময়ত দুখন বাইকসহ গ্ৰেপ্তাৰ দুই চোৰক ৷ আৰক্ষীয়ে চোৰ দুটাৰ পৰা জব্দ কৰিছে এখন KTM বাইক আৰু এখন স্কুটী ৷ ধৃত চোৰ কেইটা পূৰ্ণ হাজৰিকা আৰু মনোজ দাস বুলি চিনাক্ত ৷ উল্লেখ্য যে, যোৱা 16 নবেম্বৰত তামুলপুৰৰ গজেন বড়ো নামৰ লোকজনৰ পৰা চুৰি হৈছিল AS 01 FD 1690 নম্বৰৰ KTM বাইকখন(Bike stolen from Tamulpur) ৷ আনহাতে, জব্দকৃত স্কুটীখনৰ নম্বৰ AS 01 EZ 1625 ৷ দুয়োটা চোৰে বাহন দুখনৰ নথি-পত্ৰ দেখুৱাব নোৱৰাত থানালৈ লৈ গৈ সোধ-পোচ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ ইয়াৰ পিছতেই দুয়োৰে বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 379 ধাৰাৰ অধীনত 213/22 নম্বৰৰ গোচৰ ৰুজু কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে(Guwahati bike thief) ৷ উল্লেখ্য যে, মহানগীৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত সক্ৰিয় হৈ উঠিছে বাইক আৰু গাড়ী চুৰি চক্ৰ ৷ ইফালে, ধৃত চোৰ দুটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অধিক তথ্যৰ বাবে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ৷