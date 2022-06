.

Behali police arrests car lifter : অৰুণাচলত উদ্ধাৰ বিহালীৰ পৰা চুৰি হোৱা ফ'কলেণ্ড Published on: 10 minutes ago

বিহালী আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা । বিহালী আৰক্ষীৰ অভিযানত অৰুণাচলত উদ্ধাৰ হ'ল চুৰি হোৱা ফ'কলেণ্ড (Stolen Pokland found in Arunachal Pradesh)। লগতে ৬ টা চোৰকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে । উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ শোণিতপুৰ জিলাৰ বিহালীত গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি পাইছে । দুচকীয়া বাহনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাৰিচকীয়া বাহনত চকু গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ । এইবাৰ সৰু বাহন নহয়, ফ'কলেণ্ডত চকু পৰিছে চক্ৰটোৰ । যোৱা ১২ জুনত বিহালী থানাৰ অন্তৰ্গত বুৰৈঘাটৰ পৰা এখন ফ'কলেণ্ড চুৰি কৰি লৈ যায় চক্ৰটোৱে (Pokland theft in Behali)। এই সন্দৰ্ভত থানাত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলায় । অৱশ্যে প্ৰায় ৮ দিনৰ অন্তত সোমবাৰে অৰুণাচলৰ পাচিঘাটত উদ্ধাৰ হয় ফ'কলেণ্ডখন । গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত বিহালী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হৰেণ গগৈ আৰু হেলেম থানাৰ উপ-পৰিদৰ্শক ৰূপজ্যোতি গগৈৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ এটা দলে ৬ জনীয়া এটা গাড়ী চোৰৰ দলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে ফ'কলেণ্ডখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Behali police busted car lifter gang in Arunachal)। ধৃত চোৰ কেইটা ক্ৰমে মিজানুল ৰহমান, মঃ ইছলাম আলী, কিশোৰ সিং, ইউচুফ আলী, খীৰ প্ৰধান আৰু চানু সিং বুলি জানিব পৰা গৈছে । আনহাতে আৰক্ষীয়ে আটাইকেইজনকে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে । জানিব পৰা মতে আটাইকেইটা চোৰৰ ঘৰ ধেমাজিত । ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত বিহালী থানাত এক গোচৰো ৰুজু কৰা হৈছে ।