Published on: 13 hours ago

ধেমাজি মাছখোৱাত PMAY আঁচনিৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ(PMAY scam in Dhemaji) । ধেমাজি জিলাৰ মাছখোৱা উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ বেঙেনাগৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ (PMAY scam in Bengenagarah Panchayat)কাৰ্যালয় ঘেৰাও ক্ষুব্ধ মহিলাৰ (Protest against PMAY scam in Dhemaji) ৷ দৰিদ্ৰ ৰাইজলৈ অহা আঁচনিৰ ধন আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ পঞ্চায়ত কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৷ পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি সভাপতি আৰু সচিৱক জবাবদিহি কৰে আঁচনিৰ গৃহ লাভৰ পৰা বঞ্চিত মহিলাৰ দলটোৱে ৷ ধনৰ বিনিময়ত নিজৰ নিজৰ পচন্দৰ গৃহ আৱণ্টন দিয়াৰ অভিযোগ ক্ষুব্ধ মহিলাৰ ৷