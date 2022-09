.

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জনজাতিকৰণৰ সিদ্ধান্তক লৈ উত্তপ্ত মৰাণ Published on: 4 hours ago |

Updated on: 1 hours ago

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জনজাতিকৰণৰ সিদ্ধান্তক লৈ বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা উত্তপ্ত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য ৷ সামন্তৰালকৈ সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই (All Tai Ahom Students Union) জনজাতিকৰণৰ দাবীত আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক প্ৰতাৰণা কৰাৰ দাবীত মৰাণৰ মাজমজিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী (PM Narendra Modi effigy burnt at Moran) আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (CM Himanta Biswa Sharma effigy burnt at Moran) জুমুঠি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (ATASU protest against Govt ) । কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি আটাছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সহকাৰী সম্পাদক দেৱজিৎ গগৈয়ে বিগত প্ৰায় ৩২ টা বছৰে জনজাতিকৰণৰ দাবী জনাই অহা জনগোষ্ঠী কেইটাক বিজেপি চৰকাৰে যদি জনজাতিকৰণৰ স্বীকৃতি প্ৰদান নকৰে তেনেহ'লে অনাগত দিনত উত্তাল প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব বুলি সকীয়নি প্ৰদান কৰে ৷ লগতে ইয়াৰ বাবে দায়ী বিজেপি চৰকাৰে হ'ব বুলি সাংবাদিকক জানিব দিয়ে আটাছুৰ নেতা গৰাকীয়ে ।