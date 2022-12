.

Badminton player of Teok: ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বেডমিন্টন প্ৰতিযোগিতালৈ টীয়কৰ খেলুৱৈ Published on: 2 hours ago

ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া জগতখনলৈ পুনৰ সুখবৰ । শেহতীয়াকৈ হিমা, নয়নমণি, লাভলিনা, অম্লানৰ পাছত এইবাৰ জিলিকিছে টীয়কৰ বৰ্ণিল । টীয়কৰ কাকজান আৰন্ধৰা নৰা গাঁৱৰ উদীয়মান খেলুৱৈ বৰ্ণিল আকাশ চাংমায়ে অসম তথা দেশৰ বিভিন্ন স্থানত বেডমিন্টন খেলি নিজ পাৰদৰ্শিতাৰে উজ্বলি উঠিবলৈ সক্ষম হৈছে(Badminton player From Teok Barnil Akash Sangmai) । বৰ্ণিলে অহা ২৬ ডিচেম্বৰৰ পৰা ভুৱনেশ্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বেডমিন্টন প্ৰতিযোগিতাত(National level badminton tournament in Bhubaneswar) অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব । ইপিনে Badminton association of India ৰ তত্বাৱধানত ইতিপূৰ্বে ১৩ বছৰীয়া বৰ্ণিলে সুদুৰ থাইলেণ্ডত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ১৫ বছৰ অনুৰ্ধ বেডমিন্টন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছিল । এতিয়া ৰাজ্যৰ হৈ খেলিবলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে সুবিধা লাভ কৰাত খেলুৱৈজন বৰ্তমান অধিক অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।