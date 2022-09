.

বিমানক দুৰ্ঘটনাত পতিত কৰোৱাৰ ভাবুকি পাইলটৰ Published on: 2 hours ago

আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত শনিবাৰে পুৱা 5 বজাত এক ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হয় (Pilot threatening to crash plane into Walmart ) ৷ মিচিচিপিৰ টুপেলো নামৰ অঞ্চলত পুৱাই বিমানখন উৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল স্থানীয় লোকে ৷ ইয়াৰে পিছতে প্ৰায় তিনি ঘণ্টাজুৰি আকাশমাৰ্গতে বিমানখন উৰি থাকে (pilot threatened to crash plane )৷ উপায়ন্তৰ হৈ টুপেলো আৰক্ষী বিভাগে বিমানখনৰ চালকজনৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰে ৷ চালকজনে আৰক্ষীক ভাবুকি দি কয় যে ৱালমাৰ্ট নামৰ বিপনীখনকে ধৰি নিকটৱৰ্তী এলেকাসমূহ বিমানেৰে খুন্দিয়াই ধ্বংস কৰি পেলোৱাৰ লগতে বিমানখনেৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিব(pilot threatens to crash)৷ এই কথা শুনাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে ৱালমাৰ্টকে ধৰি নিকটৱৰ্তী এলেকাসমূহ খালী কৰিবলৈ জৰুৰীকালীন নিৰ্দেশনা দিয়ে ৷ ইয়াৰ লগে লগে অঞ্চলসমূহৰ লোকসকলকো সেই স্থানৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰে ৷ স্থানীয় সকলো নাগৰিককে টুপেলো আৰক্ষী বিভাগৰ পৰা সতৰ্ক আৰু সজাগ হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়ে ৷