বিহপুৰীয়াত পথ দুৰ্ঘটনা । বিহপুৰীয়া-নাৰায়ণপুৰ সংযোগী ৰাজ্যিক ঘাইপথত সোমবাৰে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো (Road accident at Bihpuria)। বিহপুৰীয়া আৰক্ষী থানাৰ পৰা প্ৰায় ১ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনাত পথৰ দাঁতিত ৰখাই থোৱা AS 07 E 1108 নম্বৰৰ এখন মেটিজ বাহনত AS 01FC 6420 নম্বৰৰ এখন মৃত্যুঞ্জয়-১০৮ সেৱাৰ বাহনে খুন্দা মাৰে (108 ambulance hits car at Bihpuria)। দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত নাৰায়ণপুৰ দিশৰ পৰা অহা মৃত্যঞ্জয় সেৱাৰ বাহনখনৰ চালক আৰু তেওঁৰ লগত থকা এগৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ।