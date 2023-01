.

Clash between two groups over land dispute: ভূমিক লৈ দুই ফৈদৰ মাজত মাৰপিট, আহত তিনিজন Published on: 1 hours ago

নলবাৰীৰ মুকালমুৱাত ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি (Land centered conflict at Mukalmuwa )৷ বৃহস্পতিবাৰে নলবাৰীৰ মুকালমুৱাৰ বৰঢাপত ভূমিক লৈ দুই ফৈদৰ মাজত মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ এই মাৰপিটৰ ঘটনাত একে পৰিয়ালৰে তিনিজন লোক আহত হয় ৷ ঘটনা অনুসৰি এডোখৰ ভূমিক লৈ পূৰ্বৰে পৰা মকৰম আলী আৰু মহৰুদ্দিন আলী নামৰ লোক দুজনৰ মাজত চলি আছিল বিবাদ (Clash between two groups over land dispute)৷ মকৰম আলী নামৰ লোকজনে মহৰুদ্দিন আলীৰ ভূমি বলপূৰ্বক দখল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ভুক্তভোগী মহৰুদ্দিনে ৷ মহৰুদ্দিনে তেওঁৰ ভূমিত মকৰম আলীক খেতি কৰাত বাধা প্ৰদান কৰোঁতেই এই সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয় ৷ মকৰম আলীৰ পৰিয়ালৰ আক্ৰমণত আহত হয় মহৰুদ্দিন আলীসহ দুই পুত্ৰ সোনাবৰ আলী আৰু হাইদৰ আলী (3 injured in Land centered conflict)। সম্প্ৰতি আহত তিনিজনক মুকালমুৱা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে (Injured admitted at Mukalmuwa hospital)৷ এই ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰি শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ মুকালমুৱা আৰক্ষী থানাত (Mukalmua police station) এজাহাৰ দাখিল কৰে ভুক্তভোগী মহৰুদ্দিনৰ পৰিয়ালে ৷