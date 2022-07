.

Gambling in Kalgachia:কলগাছিয়াৰ খাৰবাল্লীত জুৱাখেলৰ বেহা

বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খাৰবাল্লী, লাংলা, বলাইপাথাৰকে আদি কৰি বিভিন্ন এলেকাত অব্যাহত আছে অবৈধ জুৱা খেল(Gambling in Kalgachia) । প্ৰত্যেক দিনাই জুৱা খেল চলি থকাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে(Police accused of not taking action against gambling in Kalgachia) । কলগাছিয়াৰ খাৰবাল্লী গাঁৱৰ এক দৃশ্য দেখিলে চকু কঁপালত উঠিব আপোনাৰো । নশ্বেৰ আলী নামৰ এজন ব্যক্তিৰ বাঁহনীত দীৰ্ঘদিনৰে পৰা চলি আহিছিল জুৱা খেল । ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত জুৱা খেল চলি থকা স্থানত সাংবাদিক উপস্থিত হোৱাত জুৱাৰী কেইটাই দৌৰি পলায়ন কৰে । ৰাইজে অভিযোগ কৰা মতে নশ্বেৰ আলী নামৰ ব্যক্তিজনে ভাড়া লৈ বাঁহনীত দিছে জুৱা খেল পাতিবলৈ সুবিধা কৰি দিছে । শীঘ্ৰেই এই জুৱা খেলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে ।