যিসময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন প্ৰণয়ন কৰিছে তেনে সময়তে চৰকাৰে স্থাপন কৰা আদৰ্শ বিদ্যালয় সমুহত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক মাহেকত ৩০০ টকা মাচুল আদায়ৰ নিৰ্দেশক লৈ ৰাজ্যত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ(Parents protest in Barpeta demanding cancellation of fee order) ৷ শিশু শিক্ষা আইনৰ পৰিপন্থী এনে নিৰ্দেশনা বাতিলৰ দাবীত বৰপেটাৰ গণককুছিতো অভিভাৱক সকলে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ(Order to collect Adarsha Vidyalaya fees) ৷ বুধবাৰে বৰপেটাৰ গণককুছিত ক্ষুব্ধ অভিভাৱকসকলে প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই মাচুল আদায়ৰ নিৰ্দেশনা বাতিলৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৽ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰজা বিক্ৰমাদিত্য হোৱাৰ আহ্বান জনালে অভিভাৱকসকলে ৷