বোকাখাতৰ সাপজুৰীত শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা । পুখুৰীত পৰি সলিল সমাধি এজন যুৱকৰ (One person died by drowning at Bokakhat) । যুৱকজন সাপজুৰি বঙালী গাৱঁৰ সুনীল ভূমিজ বুলি জানিব পৰা গৈছে । মৃত লোকজনৰ বয়স(৩৮) । স্থানীয় পুখুৰী এটাত মাছ ধৰা চাবলৈ গৈ সংঘটিত হয় এই শোকাৱহ ঘটনা । বোকাখাত আৰক্ষী, এছডিআৰএফ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত সুনীলৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ সুনীল ভূমিজৰ মৃত্যুত অঞ্চলজুৰি পৰে শোকৰ ছাঁ ৷