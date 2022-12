.

Drugs Seized: মৰাণত ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীৰ জালত সৰবৰাহকাৰী Published on: 12 hours ago

Koo_Logo Versions

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে মৰাণ আৰক্ষীয়ে(Moran police raid against drugs) । সোমবাৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ আৰক্ষীয়ে মৰাণ চহৰৰ মাজমজিয়াত অভিযান চলাই ড্ৰাগছসহ এজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়(One person arrested with drugs at Moran) । এক গোপন সূত্ৰৰ অনুসৰি মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া পংকজ উপাধ্যায়ে চলাইছিল অভিযান(Drugs seized in Moran) । এই অভিযানত সোণাৰিৰ নামতোলাৰ পৰা আহি থকা আকাশ মাহাতুক ড্ৰাগছসহ আটক কৰিছে মৰাণ আৰক্ষীয়ে । ধৃত যুৱকজনৰ পৰা ০.৬৪ গ্ৰাম আৰু চিৰিঞ্জ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী । যুৱকজনে জোতাত লুকুৱাই আনিছিল ড্ৰাগছখিনি । আটক হোৱা যুৱকজন মৰাণ পিয়লি নগৰৰ চন্দ্ৰেশ্বৰ মাহাতুৰ পুত্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । আটকাধীন যুৱকজনক অধিক তথ্যৰ বাবে আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।